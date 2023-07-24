В Кремле оценили вероятность переговоров Путина и Эрдогана Песков: переговоры Путина и Эрдогана пока не планируются

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируются, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, отметил он, исключать возможность соответствующих встреч нельзя.

Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя их нельзя исключать, — сообщил Песков.

Таким образом Песков прокомментировал возможность контактов президентов после обнаружения следов взрывчатки на сухогрузе, следовавшем из Турции. Известно, что перед прибытием в Ростов-на-Дону соответствующий борт был в украинском порту Килия.

Ранее Песков уже отвечал на вопрос о возможных контактах Путина и Эрдогана. Тогда представитель Кремля сообщил, что российский лидер пока не планирует устраивать переговоры со своим турецким коллегой.

При этом сам Эрдоган понадеялся, что он сможет провести беседу с Путиным уже в ближайшее время. По словам президента, он намерен обсудить вопросы, связанные с зерновой сделкой.

Как заявил ранее Песков, действие черноморских договоренностей фактически прекратилось. Он подчеркнул, что стороны так и не выполнили определенные пункты соглашения, касающиеся России. При этом Москва не исключает возвращения к реализации договоренностей. Однако для этого необходимо выполнить российскую часть сделки, добавил Песков.