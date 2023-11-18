Песков: у Путина есть информация о возможных диверсиях со стороны Запада

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин неспроста говорит о возможных диверсиях со стороны стран Запада, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам представителя Кремля, российский лидер владеет определенной информацией по данному вопросу.

Путин неспроста говорит [о возможных диверсиях со стороны Запада]. Он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить, — сказал Песков.

Также он заявил, что Россия извлекает выгоду из санкций, которые Запад постоянно вводит против страны. По его словам, западные государства будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Москву.

До этого стало известно, что Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц РФ в рамках 12-го пакета антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Конкретный список новых фигурантов для рестрикций не обнародовали, однако известно, что физическим лицам будет запрещен въезд в ЕС. Кроме того, в случае обнаружения их активов средства будут заморожены. При этом члены Европейского парламента, неоднократно выступавшие за ужесточение санкций против России, усомнились в их эффективности.