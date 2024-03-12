В Кремле сообщили, грозит ли России зависимость от торговли с Китаем Песков: развитие торговли с Китаем не несет России угрозы зависимости

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Развитие торговых отношений с Китаем не несет угрозы зависимости России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, планы вывести торгово-экономические отношения за горизонт $200 млн были поставлены лидерами двух стран еще до ухудшения отношений России и Запада.

Мы не видим в этом экономических и политических угроз, — сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Россия и Китай создали новый образец отношений между странами. По его словам, это особенно важно, если учесть, что речь идет о двух крупных мировых державах.

Как сообщалось до этого, российскую сторону беспокоит то, что КНР не начинает строительство газопровода «Сила Сибири — 2». По нему российский газ будет поставляться через Монголию в Китай. Уточнялось, что Москва и Улан-Батор уже готовы приступить к работам, однако китайское руководство игнорирует разговоры об этом в попытке добиться более выгодных условий.

Накануне в российском МИД ответили на инициативу Пекина, призвавшего страны «ядерного клуба» заключить договор о том, что они не будут применять ядерное оружие первыми. В МИД РФ отметили, что любые предложения в сфере международной безопасности должны рассматриваться с учетом военно-политических реалий и других факторов.