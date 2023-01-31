В Кремле объяснили, зачем Путин начал СВО Песков: решение Путина о начале СВО было абсолютно правильным

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Заявления бывших глав Украины, ФРГ и Франции Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о «Минске-2» подтверждают, что президент России Владимир Путин принял абсолютно правильное решение о начале спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в России внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и видели продолжающуюся милитаризацию страны.

И Порошенко, и Меркель, и Олланд <...> подтвердили, что для них Минские соглашения были не чем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения подготовить Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса. Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все правильно, приняв решение начать СВО, — подчеркнул Песков.

Ранее Порошенко отметил, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Он при этом не стал уточнять причину, по которой киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения.

30 декабря Олланд заявил, что Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее». По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

Президент России в свою очередь заявил, что слова Меркель о Минских соглашениях стали для него абсолютной неожиданностью. По мнению главы государства, это говорит только о том, что Россия все делала правильно, начав специальную военную операцию на Украине.