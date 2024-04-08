Песков заявил, что жители Орска стойко переносят паводок

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жители затопленного Орска в Оренбургской области стойко переносят паводок, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что местные власти работают, не жалея себя.

Безусловно, это заслуживает высокой оценки (то, как люди переживают паводок). Природа, к сожалению, принесла очень много неудобств гражданам. Граждане весьма стоически это переносят. И местные власти, которые тоже граждане этих районов, работают, не жалея себя, — заявил Песков.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. В городе были включены сигналы оповещения. Исходя из опубликованных видео с места происшествия, бурлящий поток воды сносил все на своем пути. Следователи устанавливают все обстоятельства прорыва дамбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

7 апреля МЧС Орска сообщило, что из города эвакуирован 1121 человек, в том числе 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, из которых 77 — дети. Подтопленными остаются 2450 домов и 3185 придомовых территорий. Спасатели МЧС России эвакуируют не только жителей из затопленных районов, но и спасают оставшихся в опасной зоне животных.