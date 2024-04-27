В Кремле оценили статью WSJ о Путине и Навальном Песков заявил, что видел статью WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что видел материал газеты The Wall Street Journal о том, что американские спецслужбы не считают президента РФ Владимира Путина причастным к смерти Алексея Навального. Он также усомнился в качестве статьи. По словам пресс-секретаря российского лидера, ее «подкинули для субботнего чтива мировой аудитории», пишет ТАСС.

Я видел этот материал. Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Какие-то очень пустые рассуждения, — сказал Песков.

Ранее WSJ написала, что ЦРУ, Управление директора национальной разведки и разведывательное подразделение Госдепартамента не нашли доказательств причастности руководства России к смерти Алексея Навального. Отмечается, что соответствующую информацию американские спецслужбы передали своим европейским коллегам.

Ранее Путин назвал смерть Навального печальным событием. Глава государства призвал не забывать, что были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. Российский лидер также подтвердил, что Навального хотели обменять на некоторых заключенных, находящихся в тюрьмах в странах Запада.