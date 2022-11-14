В Кремле оценили сроки послания Федсобранию и пресс-конференции президента Песков: послание Федеральному собранию и пресс-конференция президента пройдут в разные дни

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Владимир Путин

В Кремле еще не определились с датами проведения послания Федеральному собранию и пресс-конференции президента, но очевидно, что эти события следует разнести по времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, послание Федеральному собранию в данном случае является приоритетным, и от его сроков будут зависеть сроки и других мероприятий.

Президент не определился с точными сроками целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим нелогично. Они должны разноситься по времени, — подчеркнул представитель Кремля.

10 ноября источники РБК сообщали, что Кремль начал подготовку к посланию президента России Федеральному собранию. По информации издания, глава государства планирует затронуть тему специальной операции России на Украине.

Ранее Песков сообщил, что проведение прямой линии с президентом России будет зависеть от его графика. По его словам, в настоящее время расписание российского лидера динамичное.

Пресс-секретарь президента России также заявил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года. При этом точную дату в Кремле пока назвать не могут.