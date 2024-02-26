В Кремле оценили сообщения о давлении на мать Навального Песков назвал абсурдными заявления о давлении Кремля на мать Навального

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления сторонников оппозиционера Алексея Навального об имевшем место давлении Кремля на мать умершего, передает ТАСС. Таким образом он ответил на обвинения в адрес властей страны, что родственникам политика в колонии не выдавали его тела для организации похорон.

Это совершенно очередные абсурдные заявления. Кремль не имеет никакого отношения к вопросам выдачи тела и похорон Навального. Соответственно Кремль не может оказывать давление. Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива, — заявил Песков.

16 февраля во ФСИН сообщили, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли.

При этом, как считает врач-реаниматолог Александр Полупан, который лечил политика в августе 2020 года, диагноз «тромбоэмболия», который поставили Навальному во ФСИН, неправомочен, его можно установить только по результатам вскрытия. Он пояснил, что осматривал оппозиционера и не обнаружил у него никаких рисков образования тромбоэмболии.