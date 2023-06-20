В Кремле оценили слухи о планах выделить погранвойска из состава ФСБ Песков: в Кремле не знают о планах воссоздать погранвойска как отдельное ведомство

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения о принятом решении воссоздать погранвойска как отдельное ведомство, сообщает РИА Новости. Отмечается, что сегодня погранвойска подчиняются ФСБ России.

Нет, мне неизвестно о принятии каких-либо решений. Здесь не могу, к сожалению, этого подтвердить, — сказал Песков.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Белгородская область, находящаяся на границе с Украиной, с начала военной спецоперации часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В последнее время они усилились, особенно в Шебекинском районе. В регионе созданы народные дружины, которые патрулируют приграничные районы вместе с полицией. Добровольные дружины действуют и в Курской области.