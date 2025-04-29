В Кремле оценили сложности с легитимностью Киева на фоне переговоров Песков: интересы мирного урегулирования находятся выше легитимности Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Сложности с легитимностью нынешнего правительства Украины есть, но интересы мирного урегулирования превыше всего, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос ТАСС, с кем Москва будет говорить в Киеве в случае возобновления прямых переговоров с учетом того, что президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен.

Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично — начать этот переговорный процесс. Все остальное носит вторичный характер, — подчеркнул Песков.

Комментируя предложение Зеленского остановить огонь на 30 дней, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «без урегулирования всех нюансов это невозможно». 28 апреля российский президент Владимир Путин объявил перемирие с Киевом в дни 80-летия Победы. В сообщении Кремля сказано, что, по мнению РФ, Украина должна последовать этому примеру.

До этого сообщалось, что Москва готова к переговорам по разрешению кризисной ситуации вокруг Украины без предварительных условий. В частности, РФ хочет приступить к переговорному процессу, который ликвидирует первопричины кризисной ситуации, сложившейся между Москвой и Киевом, заявили в Кремле.