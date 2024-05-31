В Кремле оценили слова премьера Венгрии о подготовке Европы к войне Песков: в Кремле солидарны с мнением Орбана о подготовке Европы к войне с РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль поддерживает мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Европа активно готовится к войне с Россией, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сегодня на Западе происходит нагнетание провоенных настроений и разжигание истерики. Песков отметил, что все это не может не отражаться на общей обстановке, передает РИА Новости.

Согласны. Действительно, там идет абсолютное нагнетание провоенных настроений, сознательно разжигают предвоенную истерику. Все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности, — сказал представитель Кремля.

Ранее Орбан заявил, что Европа перешла в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией. По словам венгерского премьера, он видит все новые признаки этого каждую неделю. Вместе с этим Орбан отметил, что «вступление в войну не происходит за один шаг», данный процесс включает три этапа.

Также ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что страна получила разрешение от США на использование американского оружия для ударов по российской территории. При этом HIMARS можно использовать в приграничном с Харьковской областью регионе.