В Кремле оценили слова Патрушева о рисках применения ядерного оружия Песков согласился со словами Патрушева о рисках применения ядерного оружия

Фото: МО РФ

Агрессия западных стран в сторону РФ не вызывает сомнений, однако изменений в российской ядерной доктрине нет, сказал на пресс-конференции представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом политик прокомментировал слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия, пишет ТАСС.

Прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — это ни для кого не секрет. <...> Что касается нашей страны, у нас есть наша доктрина, где четко все прописано, каких-то изменений там нет, — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Патрушев является секретарем Совета безопасности РФ и, соответственно, представителем Кремля. Поэтому слова Патрушева считаются заявлениями Кремля, подчеркнул Песков.

Ранее секретарь Совбеза России на встрече с коллегами по СНГ в Москве заявил, что деструктивное поведение Запада повышает риски применения ядерного, химического и биологического оружия. Он отметил, что безответственные действия западных стран не только провоцируют новые мировые кризисы, но и мешают урегулированию действующих конфликтов.

Патрушев также оценил успехи России в сфере ракетно-ядерного оружия. По его словам, РФ впервые за всю историю опередила конкурентов в сфере ракетно-ядерного оружия, став обладателем уникальных стратегических вооружений.