«Яростная критика» Песков оценил слова Макрона о размещении ядерного оружия Песков: слова Макрона о размещении ядерного оружия в другой стране касаются США

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Эммануэль Макрон

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ядерное оружие одной страны ни в коем случае не должно располагаться на территории другой, касается Соединенных Штатов Америки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, так жестко о США французский лидер не высказывался очень давно.

Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно, — сказал Песков.

О недопустимости размещения ядерного оружия на территории другого государства Макрон заявил в ходе визита в КНР и встречи с главой Коммунистической партии Си Цзиньпином. В своем призыве он обращался к России, которая ранее разместила ядерное оружие в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласен с Макроном о недопустимости размещения ядерного оружия на территории других стран. Белорусский лидер при этом уточнил, что США должны вывезти ядерное оружие из тех государств, где они его разместили.