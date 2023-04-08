Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ядерное оружие одной страны ни в коем случае не должно располагаться на территории другой, касается Соединенных Штатов Америки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, так жестко о США французский лидер не высказывался очень давно.
Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно, — сказал Песков.
О недопустимости размещения ядерного оружия на территории другого государства Макрон заявил в ходе визита в КНР и встречи с главой Коммунистической партии Си Цзиньпином. В своем призыве он обращался к России, которая ранее разместила ядерное оружие в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что согласен с Макроном о недопустимости размещения ядерного оружия на территории других стран. Белорусский лидер при этом уточнил, что США должны вывезти ядерное оружие из тех государств, где они его разместили.