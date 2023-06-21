В Кремле оценили слова Байдена о Си Цзиньпине Песков после слова Байдена о Си Цзиньпине заявил, что США ведут непредсказуемую политику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Джо Байдена в адрес китайского лидера Си Цзиньпина заявил, что Соединенные Штаты ведут противоречивую, непредсказуемую политику, передает РИА Новости. По его словам, менторский тон Вашингтона стал неприемлемым для огромного количества государств.

Вы знаете, с одной стороны, конечно, это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств и число этих государств постоянно растет, — заявил Песков.

Ранее сегодня, 21 июня, Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.