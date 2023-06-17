В Кремле заявили о необходимости переговоров с США Песков заявил о необходимости переговоров с США в сфере контроля над вооружением

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ситуация в области контроля над вооружениями в настоящий момент скорее плохая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Необходимы переговоры как между Россией и США, так и при участии других стран, обладающих ядерным оружием, таких как Франция и Великобритания, заявил представитель Кремля в интервью корреспонденту газеты «Известия» Антону Золотницкому.

В целом сейчас ситуация в области контроля над вооружениями и стратегической безопасности скорее плохая, чем хорошая, она нуждается в переговорах — и двусторонних российско-американских, и в более расширенном формате. Но нужно иметь потенциал для этих переговоров. Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится, — сказал Песков.

Вместе с тем Россия готова к диалогу и считает, что он жизненно необходим и в интересах не только Москвы и Вашингтона, но и всех остальных стран, добавил пресс-секретарь главы государства.

Позиция Москвы заключается в том, что диалог о стратегической безопасности с Соединенными Штатами невозможен без других ядерных держав, чью позицию также нужно учитывать, отметил Песков. Другие страны тоже должны быть вовлечены в будущие договоренности, подчеркнул он.

Ранее Песков выразил уверенность, что хотя сейчас никаких наметок на переговоры с Вашингтоном по стратегической безопасности нет, рано или поздно они должны состояться.