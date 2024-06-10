В Кремле оценили ситуацию с выборами в Европарламент Песков: Россия считает внутренним делом Франции выборы в Европарламент

Фото: europarl.europa.eu

Россия считает внутренним делом Франции выборы в Европарламент, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва не вмешивается в подобные ситуации, передает ТАСС.

Это внутреннее дело Французской Республики и мы не хотели бы вмешиваться в эти внутренние дела. Вопреки широко иногда распространенной в Европе и Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, — подчеркнул Песков.

При этом, отметил пресс-секретарь президента РФ, к практике вмешательства неоднократно прибегали французские политики. Он добавил, что Россия будет следить за происходящим в европейской стране, которая демонстрирует враждебность России.

Ранее стало известно, что на выборах в Европарламент с большим отрывом побеждает Европейская народная партия (ЕНП), которая получит 189 мест из 720. В нее входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уже пообещала, что новое большинство будет «проевропейским и проукраинским». Обновленный состав европейского парламента приступит к работе 18 июня.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала поражение канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент заслуженным. Она отметила, что это подтверждает несостоятельность политиков как национальных лидеров.