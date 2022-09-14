В Кремле оценили ситуацию в Запорожье Песков высказался о возможном наступлении ВСУ в Запорожье

Фото: IMAGO/Vudi Xhymshiti/Global Look Press

Солдат артиллерийского дивизиона армии Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международные структуры прекрасно видят в Запорожье концентрацию средств со стороны территории, которая под контролем украинских ВС, передает РИА Новости. По словам представителя Кремля, ответившего на вопрос, о наступлении ВСУ на этом направлении, «все это очевидно».

Международные структуры прекрасно видят, что происходит вокруг станции. Они прекрасно видят концентрацию средств со стороны территории, которая под контролем украинских ВС. Сотрудники МАГАТЭ, которые остаются на станции, прекрасно видят, откуда продолжаются обстрелы. Все это очевидно, — заявил Песков.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

Также сообщалось, что в ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили работу шестого энергоблок. Это был последний работавший блок на станции.

В настоящее время ЗАЭС находится под контролем военнослужащих из России.