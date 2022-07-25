В Кремле оценили сбор данных для суда над украинскими националистами Песков: собранных данных хватит, чтобы привлечь украинских националистов к суду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета РФ весьма напряженно работают на освобожденных территориях и четко фиксируют военные преступления со стороны украинских националистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, собранных данных хватит для того, чтобы предать виновных в преступлениях суду.

В итоге уже собран, но будет собран еще больший объём данных, которых наверняка хватит на то, чтобы предать суду этих преступников, — сказал Песков.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин счел целесообразным закрепить возможность для отечественных следователей возбуждать уголовные дела за границей с целью защиты граждан и интересов РФ. По мнению главы ведомства, это поможет обеспечить необходимую защиту интересов России и её граждан от «преступных посягательств за пределами государства».

Бастрыкин, в частности, сообщил о немалом количестве случаев, когда россияне становились жертвами преступлений в других странах. При этом местное правосудие зачастую весьма лояльно относилось к «своим» правонарушителям, вынося очень мягкие приговоры или игнорируя важные обстоятельства.