Песков назвал «рудиментом прошлого» внимание к колебанию курса доллара

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Чрезмерное внимание к американской валюте — рудимент, пора привыкать жить в рублевой зоне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что в Кремле не видят повода для беспокойства из-за курса доллара к рублю.

Нет, поводов для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания. Но мы все-таки с вами живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но, скорее, это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне, — сказал Песков.

Ранее экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал, что в ближайшее время валютный курс будет варьироваться от 90 до 100 рублей за один доллар. По его словам, цены на нефть продолжат расти, при этом можно ожидать очередного повышения Банком России ключевой ставки до 14–15%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации предложил спасти рубль от излишней волатильности путем использования нестандартных методов валютного контроля. По его словам, это может быть китайская модель, в которой существует «мембрана» между внешним и внутренним валютными рынками.