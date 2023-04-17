В Кремле оценили риски удаления сведений о доходах чиновников Песков: коррупционных рисков в отказе от публикаций доходов чиновников не существует

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Дмитрий Песков

Коррупционных рисков в решении некоторых ведомств удалить с сайтов информацию о доходах чиновников за последние годы не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, следует уточнить причины таких действий в каждом отдельном случае.

Здесь нужно обращаться в каждое конкретно взятое министерство и спрашивать, почему принималось такое решение. Что касается <...> администрации президента, мы сдали в установленные сроки все декларации <...>. Сейчас они там изучаются, но публикация не предусматривается, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Cовет Федерации отказался от публикации деклараций о доходах членов верхней палаты российского парламента в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

С 1 марта 2023 года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не публикуются в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.