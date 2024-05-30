В Кремле оценили риски для турпотока Кубани из-за украинских атак Песков: угрозы для турпотока в Краснодарский край на фоне атак ВСУ нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Туристический поток в Краснодарском крае остается на достаточно высоком уровне, несмотря на участившиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на сегодняшний день в Кремле не видят рисков снижения потока туристов на Кубани в сезон отпусков, передает РИА Новости.

Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался. Там и в целом он круглогодично достаточно высокий, это же круглогодичный курорт, поэтому сейчас мы такой опасности не видим, — ответил Песков.

Вместе с этим пресс-секретарь главы государства высказался о том, кто провоцирует Украину на продолжение боевых действий. По мнению Пескова, в последние дни страны-участницы НАТО и в особенности США целенаправленно нагнетают напряженность вокруг конфликта, создавая новый ее виток.

До этого Минобороны России сообщило об атаке украинских войск на Краснодарский край, противник использовал беспилотники самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом пять дронов.

Позднее Песков высказался об атаке украинских беспилотников на Краснодарский край. По его словам, вопрос о нанесении ущерба ядерному паритету России и США следует задать Министерству обороны.