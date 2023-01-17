В Кремле оценили результаты взаимной торговли с Китаем Песков: товарооборот России с Китаем достиг $190 млрд

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За 2022 год товарооборот России и Китая составил $190 млрд, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал, что Москва рассчитывает на скорое достижение товарооборота в $250 млрд с Пекином, что, по его словам, вполне реалистично, передает ТАСС.

Динамика роста очень высокая, это вызывает удовлетворение и в Москве, и в Пекине. Охват растет, количество областей взаимодействия сотрудничества множится. Будем развивать сотрудничество. Названный горизонт в $250 млрд является абсолютно реалистичным, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Китай является для России экономическим партнером и «большим союзником». Он добавил, что конкретных дат для реализации финансового плана «не может быть установлено».

30 декабря президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры. Российский лидер заявил, что отношения двух стран являются образцом сотрудничества. Кроме того, Путин пригласил главу КНР в Москву в 2023 году, что, по его словам, продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

Также Путин заявлял, что товарооборот России и КНР по итогам 2022 года вырастет примерно на 25% вопреки шантажу некоторых стран Запада и влиянию антироссийских санкций. По его словам, целевую планку в $200 млрд, установленную к 2024 году, обе страны достигнут досрочно. Российский лидер также назвал темпы роста торговли с КНР рекордными.