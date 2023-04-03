В Кремле оценили решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти Песков назвал «самостоятельной линией» решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

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Решение нескольких стран ОПЕК+ сократить добычу нефти и нефтепродуктов является самостоятельной линией этих государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия постоянно держит контакт с организацией, но не зависит от нее, передает ТАСС.

Россия на постоянной основе контактирует с целым рядом государств ОПЕК+, это обычный процесс. Но не более этого. В данном случае у стран есть самостоятельная линия, самостоятельная заинтересованность в стабилизации рынка, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что недовольство некоторых стран снижением уровня добычи нефти Россией и Саудовской Аравией — это их личное дело.

О снижении объемов добычи нефти странами ОПЕК+ стало известно накануне. Так, Саудовская Аравия будет добывать меньше на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч б/с, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на 144 тысячи б/с, Кувейт — на 128 тысяч б/с, Оман — на 40 тысяч б/с, Казахстан — на 78 тысяч б/с. Данная мера станет дополнением к сокращению добычи, согласованному в октябре 2022 года, она направлена на поддержание стабильности рынка.

Россия также до конца текущего года продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее он отметил, что нефтяной рынок находится под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов. По его мнению, одной из главных причин сложившейся ситуации является недальновидная политика западных стран.