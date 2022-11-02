В Кремле оценили решение Польши построить заграждения на границе с Россией Песков назвал внутренним делом Польши решение построить заграждения на границе с Россией

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Кремле не намерены комментировать решение Польши начать строительство заграждений на границе с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, эти действия являются внутренним делом Польши.

Это польское, это дело поляков. Нужно у поляков спрашивать, чтобы они комментировали, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на Министерство обороны страны сообщило, что Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки на польско-российской границе. Высота заградительного объекта вдоль границы с Калининградом составит 2,5 метра. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак заявил, что ограждение должно быть построено как можно быстрее, в строительстве будет задействовано столько военнослужащих, сколько необходимо.

1 октября представитель польских спецслужб Станислав Зарин рассказал о завершении строительства забора вдоль польско-белорусской границы. Для возведения стены использовалось 49 тысяч тонн стали.