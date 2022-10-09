В Кремле оценили решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти Песков: решение ОПЕК+ по снижению добычи нефти — это «победа здравого смысла»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение стран — участниц соглашения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи нефти является «победой здравого смысла», а не победой России, заявил 9 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В эфире телеканала «Россия 1» представитель Кремля добавил, что страны ОПЕК+ занимают ответственную позицию и балансируют «беспредел, который устраивают США».

Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла, — сказал Песков.

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти. С 2 ноября добыча энергоносителя сокращается на 2 млн баррелей в сутки. На фоне этой новости цена нефти марки Brent выросла до $93 за бочку. Прогнозируется, что в ближайшие два месяца стоимость может вырасти до $100 за баррель.

По данным Washington Times, в ответ на решение ОПЕК+ ряд членов палаты представителей США предложил вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии. Вывод американского контингента из вышеуказанных государств будет осуществлен согласно проекту «Закона о напряженном партнерстве», представленному американскими демократами. Он предусматривает вывод американских военных вместе с системами ПВО, в том числе комплексами Patriot и THAAD.