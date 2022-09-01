В Кремле оценили решение ЕС о визах Песков назвал нелепым решение ЕС прекратить выдавать россиянам визы в упрощенном порядке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле назвали решение ЕС прекратить выдавать россиянам визы в упрощенном порядке очередным нелепым шагом из серии продолжающегося абсурда, сообщает РИА Новости. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это плохо для россиян, потому они будут получать визы дольше, чем раньше, это будет сделать сложнее.

Это плохо для россиян, потому что визы будет получать скорее всего дольше и сложнее. Конечно, выведение из действия этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев. Очередное нелепое решение такого продолжающегося абсурда, — говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос, может ли последовать симметричный ответ cо стороны РФ, Песков отметил, что Москва «идет уверенно по тoму пути, который наилучшим образом cоответствует ее интересам».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал жалкими людьми политиков из Европы, жаждущих ограничить выдачу виз россиянам. По словам министра, российские власти не должны действовать по аналогии с европейскими лидерами, «отвечая глупостью на глупость», вводя санкции против граждан, проживающих на территории стран ЕС.