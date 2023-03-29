В Кремле оценили решение чиновников добровольцами отправиться в зону СВО В Кремле считают заслуживающими уважение чиновников, отправившихся добровольцами в зону СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди, которые становятся добровольцами, заслуживают уважения и восхищения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о решении мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону СВО. Пресс-секретарь президента России отметил, что от тенденции ухода мэров в зону спецоперации города не пострадают, передает РИА Новости.

Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать — это люди, которые заслуживают восхищения и уважения, — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что против России развязана война в самом широком смысле этого слова. По мнению Пескова, стране необходимо готовиться к длительному противостоянию с недружественными странами, а россиянам потребуется «твердость, уверенность в себе и единение вокруг президента».

28 марта издание The Guardian сообщило со ссылкой на источники, что Песков заявил в декабре 2022 года на предновогодней встрече в квартире одного из высокопоставленных чиновников, что военный конфликт с участием России затянется надолго.