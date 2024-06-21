В Кремле оценили реакцию жителей Молдавии на отказ от взаимодействия с РФ Песков: отказ от взаимодействия с РФ не нравится многим жителям Молдавии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Отказ руководства Молдавии от взаимодействия с Россией не нравится большому количеству граждан страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, местные жители считают, что Кишиневу следует развивать сотрудничество со странами на территории бывшего Советского Союза.

Мы знаем, что очень много людей в этой стране считает, что страна должна развиваться во всех направлениях, что будущие интересы страны не могут быть связаны только с Евросоюзом, а должны быть связаны и с такими перспективными рынками, как Российская Федерация, как интеграционные процессы на пространстве бывшего Советского Союза, — указал он.

Песков обратил внимание, что Молдавия априори исключает любое взаимодействие с Россией из повестки дня. По его словам, эта тенденция не нравится большой части населения страны.

Но это внутримолдавские дела, мы внимательно за ними наблюдаем, — добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что в ЕС есть свои проблемы в вопросе расширения союза. Так, отметил он, многие политики считают, что большое число участников негативно скажется на перспективах объединения.

Ранее стало известно, что Евросоюз решил провести переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в сообщество 25 июня. Дату встречи в Люксембурге согласовали главы минфинов стран ЕС, подтвердив достигнутые послами членов объединения договоренности.