В Кремле оценили работу по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту Песков: последствия теракта на Крымском мосту ликвидировали эффективно

Фото: EPA/ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков положительно оценил работу по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту. По его словам, все службы действовали быстро и эффективно, передает ТАСС.

И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должно, — цитирует его агентство.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.

По имеющимся данным, три человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что в организации подрыва участвовали украинские спецслужбы, граждане России и зарубежных государств.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, цель которого — разрушить критически важную инфраструктуру России. Авторы, исполнители и заказчики подрыва, по его словам, — украинские спецслужбы.