В Кремле оценили работу кабинета Мишустина Пеков назвал блестящей работу кабмина на фоне конфликта на Украине

Фото: duma.gov.ru

Михаил Мишустин

Правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным на протяжении трех лет работает в чрезвычайно тяжелых условиях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что кабмину удалось «не просто кое-как выйти» из экономической ситуации в связи с конфликтом на Украине, а «выйти блестяще».

Сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии, ковид, и огромные усилия, которые прилагались кабмином с тем, чтобы справиться. И конечно удалось выйти с наименьшими возможными потерями. Потом на смену пришла прокси-война, которую против нас стали вести страны коллективного запада. Действительно, кабинету удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста, — рассказал Песков.

Песков добавил, что показатели «чуть-чуть припали», но гораздо меньше, чем были прогнозы.

Потенциал хороший. Перспективы абсолютно положительные, — резюмировал представитель Кремля.

Ранее политолог Алексей Мухин заявил, что итогом трехлетнего премьерства Михаила Мишустина стало формирование слаженно работающей команды правительства. Его прагматичные методы управления кабмином помогли обрести баланс всем группам влияния, благодаря чему в российской исполнительной власти нет серьезного противостояния или конфликта интересов. Экономист Никита Масленников добавил, что действующее российское правительство является лучшим, чем все предыдущие в XXI веке.