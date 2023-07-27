В Кремле оценили работу Госдумы по темам интеграции новых регионов и СВО Песков положительно оценил работу Госдумы по СВО и интеграции новых регионов

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Интеграция новых регионов и СВО — приоритет для всех ветвей власти России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Работу Госдумы по этим темам можно только приветствовать, сказал представитель Кремля.

Действительно, все, что касается новых регионов и их интеграции во все сферы жизни нашей страны, и оказание помощи участникам СВО, их родным и близким — это является абсолютным приоритетом всех ветвей власти. И в этом плане, конечно, можно приветствовать ту напряженную, сложную работу, которую проделала палата парламента, — сказал Песков.

Дума провела последнее пленарное заседание весенней сессии. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что палата приняла 500 законов, из которых 136 — социально ориентированные. Парламентарии повысили призывной возраст, интегрировали в Российскую Федерацию новые регионы, установили уголовную ответственность за дискредитацию участников СВО, а также запретили менять пол.

Также Володин призвал депутатов отказаться от летнего отпуска. По его словам, перед парламентариями стоит задача обсудить закон о государственном бюджете, поэтому такой поступок будет правильным.