В Кремле оценили работу ФСБ по предотвращению угона российских самолетов Песков высоко оценил работу ФСБ по предотвращению угона российских самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа ФСБ, предотвратившей операцию по угону боевых самолетов Воздушно-космических сил РФ, была эффективной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Российские спецслужбы сорвали план Запада по вербовке летчиков ВКС с целью похитить несколько военных машин.

Все оценки даны ФСБ. Информации полно. Разумеется, это весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Оценка высокая, да, — сказал Песков.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о срыве операции украинской разведки по угону самолетов ВКС России. Курировали ее спецслужбы НАТО, основную помощь оказывала британская разведка. Российским летчикам за согласие участвовать в похищении боевых машин предлагали гонорар в размере $2 млн и гражданство одной из стран Евросоюза.

Кроме того, силовики получили данные военных объектов ВСУ, по которым впоследствии нанесли удары. Украинская разведка, готовя угон российского самолета, сама раскрыла перед РФ схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины.