В Кремле оценили работу чиновников после ЧП с ЖКХ в нескольких регионах Песков: приложены все усилия по ликвидации последствий аварий в регионах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствия аварий на сетях ЖКХ в Подмосковье и Херсонской области удастся устранить в ближайшее время, работа идет днем и ночью. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, власти на местах делают все возможное.

Работа продолжается в экстренном режиме, все службы работают и днем, и ночью. Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям, — сказал Песков.

По его словам, все службы в Подмосковье с самого начала оперативно работали над восстановлением отопления после аварии. Также он подчеркнул, что нет необходимости в дополнительных поручениях президента Владимира Путина после аварий на сетях ЖКХ в Подмосковье, поскольку программа обновления инфраструктуры реализуется по плану.

В Подмосковье проблемы с теплоснабжением начались 4–5 января. В Подольске в микрорайоне Климовск это коснулось 170 жилых домов. На фоне низких температур власти объявили режим ЧС локального характера, для граждан были организованы пункты обогрева.

7 января Следственный комитет РФ по факту аварии возбудил уголовное дело. По предварительной версии, из-за неправильной эксплуатации котельной в городе произошел прорыв теплотрасс, в результате жилые дома, больницы, школы и детские сады остались без отопления и горячей воды.