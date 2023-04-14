В Кремле ответили на вопрос об экспорте сплавов из ДНР в Китай Песков заявил, что в Кремле нет данных об импорте Китаем сплавов из ДНР

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Кремль не располагает информацией об импорте Китаем медных сплавов из ДНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сомневается в правдивости таких данных, опубликованных агентством Reuters, передает РИА Новости.

Мы не знаем, насколько правдивы эти сообщения Reuters, мы не знаем, чем они подкрепляются, мы не знаем, откуда в Reuters взяли такую информацию, и не располагаем такой информацией, — сказал Песков.

Ранее представитель японской корпорации по энергетике, металлам и минералам JOGMEC Такаюки Ногами рассказал, что Европа покупает российскую нефть со скидкой через страны Азии в обход собственных санкций. Он добавил, что страны-посредники получают «хорошую прибыль» от продажи переработанной российской нефти. Он при этом подчеркнул, что невозможно резко увеличить объемы экспорта в короткий срок исключительно за счет переработки нефти.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита на Тульский завод железнодорожного машиностроения сообщил, что за последний год российская экономика увеличила экспорт своей продукции и снизила показатели импорта. По его словам, страна особенно активно сейчас поставляет в другие государства сельхозпродукцию и борется за рынки сбыта.