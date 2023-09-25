В Кремле оценили проведение выборов в новых регионах Песков: выборы в новых регионах прошли полностью в правовом поле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы в новых регионах России прошли полностью в правовом поле, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что вся страна помогает и будет дальше помогать новым российским территориям.

Прошли выборы в абсолютном правовом поле в соответствии с нашими законами. Они состоялись. Регионы получили своих руководителей. Мы желаем им успехов, и, безусловно, вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам и в скорейшей интеграции, и в преодолении тех бед, которые были связаны с действиями киевского режима. Эта работа будет продолжаться на постоянной основе, — сказал Песков.

23 сентября главами новых российских регионов стали носившие до этого приставку врио Дмитрий Пушилин (ДНР), Владимир Сальдо (Херсонская области), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Леонид Пасечник (ЛНР).

За Пушилина проголосовало большинство депутатов Народного совета республики. Сальдо был избран в рамках заседания регионального парламента после выборов, которые прошли в начале сентября. Балицкого избрало губернатором региона законодательное собрание области. Он будет занимать этот пост на протяжении пяти лет.

Инаугурация Пасечника прошла в центральном колонном зале Луганска с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.