В Кремле оценили реакцию на проблемы частичной мобилизации Песков: реакция на проблемы в ходе мобилизации была достаточно оперативной

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России достаточно оперативно решали проблемы, возникавшие в ходе проведения частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом вопрос по деталям данного процесса представитель Кремля переадресовал в Минобороны РФ.

Мы все с вами говорили неоднократно о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция. Конечно, масштаб стоящих задач был достаточно велик, — сказал он.

29 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что завершившаяся в России частичная мобилизация выявила немало проблем, однако они были решены достаточно оперативно. По его словам, процесс мобилизации изначально строился так, чтобы быть максимально открытым для общества.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые необходимо оперативно решать. По его словам, необходимо в том числе модернизировать систему военкоматов и обеспечить войска качественной связью и оборудованием новейших моделей. Он также призвал внимательно относиться к критике в адрес Минобороны, слышать и своевременно реагировать в том числе на эмоциональную критику со стороны граждан.