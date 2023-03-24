В Кремле оценили приглашение Дании к участию в расследовании по СП Песков назвал приглашение Дании к участию в расследовании по «Севпотокам» позитивной новостью

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Приглашение Дании к расследованию терактов на «Северных потоках» является позитивной новостью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Датское энергетическое агентство накануне пригласило оператора «Северного потока» Nord Stream 2AG участвовать в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. По имеющимся данным, объект, который намереваются поднять, имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр 10 сантиметров.

Пока, безусловно, наверное, это все-таки позитивная новость. Позитивная новость — когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования, потому что действительно обнаруженный объект находится рядом со швом труб. Шов, как известно, — это наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв собственно произошел на стыке, на шве, — сказал Песков.

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на «Северных потоках». По его словам, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии.

Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности. По его мнению, решение об этом было принято из-за неудач украинской армии на фронте.