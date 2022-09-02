В Кремле оценили приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Песков положительно оценил приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (третий справа) и делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осматривают место падения крылатой ракеты на территории Запорожской атомной электростанции

Кремль ждет, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) даст оценку состоянию Запорожской АЭС и безопасности станции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он назвал позитивным факт приезда миссии, несмотря на все сложности. Представитель Кремля добавл, что ее работе «пока рано давать оценки».

Пока рано давать оценки. В целом мы весьма позитивно оцениваем факт, что несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями украинской стороны. Миссия должна дать оценку по состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью, — сообщил Песков.

По итогам визита на Запорожскую АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что делегация собрала достаточно полезной информации. Он сообщил, что эксперты агентства останутся в Энергодаре до 3 сентября.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что обстрелы ЗАЭС и городов региона со стороны ВСУ вызывают у жителей стремление «быстрее связать жизнь с Россией». По его словам, несмотря на «пропаганду Киева», жители Энергодара имеют представление о том, откуда летят снаряды.