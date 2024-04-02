В Кремле рассказали о подготовке к визиту Мадуро в Россию Песков назвал высокой степень подготовки визита Мадуро в Россию

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николас Мадуро

Визит в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро уже находится в высокой степени подготовки, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, идет согласование сроков, передает ТАСС.

Да, он готовится, действительно высокая степень подготовки визита, последнее согласование сроков, которые будут подходить и графику господина Мадуро, и графику Путина, — рассказал Песков.

Ранее лидер Венесуэлы сообщил, что скоро посетит Россию. Мадуро также выразил солидарность с народом и президентом РФ Путиным. Он также заявил, что Россия в условиях санкций находится на пятом месте среди мировых экономик, что является примером для подражания. По его словам, Каракас намерен следовать примеру Москвы.

Мадуро заявил, что Россия уверенно побеждает на поле боя в развязанном США и НАТО конфликте на Украине, а также стала экономически сильнее. Устроенная Западом украинская война «аморальна», подчеркнул политик. Мадуро, по его словам, уверен в том, что Путин «полностью контролирует сложившуюся ситуацию», но Украине просто не дают разрешения начать мирные переговоры.