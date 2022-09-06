В Кремле оценили победу Лиз Трасс на выборах главы правящей партии Песков призвал не ждать улучшения отношений с Британией после избрания Трасс премьером

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Лиз Трасс

В Кремле не ожидают позитивных изменений в отношениях с Великобританией после предполагаемого избрания Лиз Трасс на пост премьер-министра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, об этом свидетельствуют регулярные антироссийские заявления Трасс.

Если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность [ее] министром иностранных дел, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится, — подчеркнул представитель Кремля.

Он также не стал отвечать на вопрос, направит ли президент России Владимир Путин поздравительную телеграмму новому британскому премьеру. По мнению Пескова, этот вопрос следует адресовать самому главе государства.

Ранее Песков заявил, что Москва не ожидает позитивных изменений в отношениях с Лондоном после смены премьер-министра в Великобритании. Более того, по его словам, в нынешней ситуации нельзя исключать и дальнейшего ухудшения отношений двух стран.