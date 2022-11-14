В Кремле оценили планы Украины по наступлению на регионы России Песков: в регионах РФ принимаются все меры по обеспечению безопасности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

В российских регионах принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Украины начать наступление на ряд регионов России, передает ТАСС. Сообщения со ссылкой на украинских военнопленных о планах Киева зимой напасть на Белгородскую и Курскую области Песков комментировать не стал, переадресовав их в Минобороны и спецслужбам РФ.

Что касается регионов, то в регионах ведется планомерная, целенаправленная работа в рамках координационного совета, возглавляет это направление работы мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Необходимые меры принимаются, — сказал он.

Ранее капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя информацию американских СМИ о планах Украины ударить по Крыму в 2023 году, заявил, что Киеву следует думать о том, как пережить зиму, а не как атаковать Крым. По его словам, ВСУ будет трудно атаковать из-за выстроенной в Крыму обороны, усиленной Черноморским флотом. Военный эксперт также упомянул о нереалистичных планах ВСУ выступить не только на Крым, но и на Мариуполь, Мелитополь и дальше на Белгородскую и Брянскую область.