Песков выступил против «мегафонной дипломатии» с США по обмену заключенными

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон в курсе серьезных предложений Москвы по обмену заключенными, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что так называемой мегафонной дипломатии в этом вопросе быть не должно.

Имеются существующие каналы, они должны быть дискретными, только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия в данном случае подрывает эффективность этих каналов. Мы всегда относимся серьезно ко всем предложениям, и наши серьезные предложения хорошо известны в Вашингтоне, — заявил Песков.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США готовы пойти на экстраординарные меры ради освобождения из российской тюрьмы баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков. По ее словам, российским властям было сделано некое существенное предложение.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о планах обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.