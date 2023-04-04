В Кремле оценили перспективы возобновления поставок по «Северному потоку» Песков: следует воздержаться от оптимизма по возобновлению поставок по «Северному потоку»

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Следует воздержаться от излишне оптимистичных надежд на возобновление поставок по «Северному потоку — 1», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия внимательно наблюдает за ситуацией и настаивает на полноценном международном расследовании взрывов на газопроводах с участием всех заинтересованных сторон.

Во-первых, он разрушен, если говорить о «Северном потоке — 1». Сейчас бы я воздержался от каких-то излишне оптимистических заключений в этой связи. Очень внимательно наблюдаем за ситуацией, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что немецкие фирмы Allianz и Munich вновь застраховали российский газопровод «Северный поток —1». По данным источников, трубу необходимо продолжать поддерживать на случай, если отношения ФРГ и России улучшатся. Один из источников подчеркнул, что страховка покрывает ущерб, причиненный «Северному потоку — 1». Другой источник рассказал, что правительство ФРГ было не против выплаты страховки, несмотря на то, что это противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой.

Также сообщалось, что Дания, Германия и Швеция возобновили сотрудничество по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным газеты Welt am Sonntag, в последнее время обмен сведениями между следователями ФРГ и их западными коллегами активизировался.

В свою очередь глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ Клаус Эрнст заявил, что участие России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» необходимо. Он добавил, что не понимает, почему правительство Германии не присоединилось к резолюции, призывающей к независимому и согласованному на международном уровне расследованию.