В Кремле оценили перспективы развития искуственного интеллекта в России Песков заявил о рисках развития искусственного интеллекта в России

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Работа по развитию искусственного интеллекта в России будет продолжена, но потребуется правовое регулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что в совершенствовании технологий ИИ кроются серьезные опасности.

Вы знаете, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд. И интернет тоже: с одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой — он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла, — заявил Песков.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что нейросеть сможет выполнять второстепенные рабочие задачи вместо человека. IT-эксперт пояснил, что люди не потеряют свои рабочие места, а сконцентрируются на основных целях. Он призвал не опасаться внедрения искусственного интеллекта в жизнь.

В свою очередь профессор РАНХиГС Александр Щербаков предупредил об опасности нейросетей, которые создают готовый продукт, для образования. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта студенты перестанут мыслить самостоятельно.