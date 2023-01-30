В Кремле оценили перспективы экономического развития России Песков: назвал «абсолютно положительными» перспективы экономического развития России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсолютно положительными» перспективы экономического развития России. По словам представителя Кремля, об этом в том числе говорят грамотные действия российского правительства, благодаря которым РФ удалось блестяще выйти из всех кризисных ситуаций. Песков подчеркнул, что кабмину удалось минимизировать потери в кризисные для страны годы, передает РИА Новости.

Уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии и огромные усилия, которые прилагались кабинетом министров с тем, чтобы справиться с этими вызовами. И, конечно, удалось выйти с наименьшими возможными потерями, — ответил Песков на вопрос об оценке работы премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин получает достоверную информацию о текущем состоянии российской экономики. Песков отметил, что глава РФ каждую неделю проводит встречи с представителями экономического блока правительства страны. Утверждения о том, что президент получает искаженную информацию об экономике, являются ложными, сообщил Песков.

До этого Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что ВВП за 11 месяцев снизился только на 2,1%. При этом, по его словам, снижение по итогам года ожидается лишь на 2,5%.