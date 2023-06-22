В Кремле оценили перевод фразы Путина «хрен им» на Западе Песков заявил, что на Западе правильно поняли фразу Путина «хрен им» о ядерном оружии

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Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на сложности перевода, на Западе правильно поняли фразу «хрен им», сказанную Владимиром Путиным про сокращение РФ ядерного оружия, передает ТАСС. Таким образом представитель Кремля прокомментировал перевод иностранных СМИ слов «хрен вам» как «идите в ад».

Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли, — заявил Песков.

В ходе выступления на ПМЭФ 16 июня Путин заявил, что на Западе пытаются склонить Россию к переговорам по сокращению ядерного оружия. Но «хрен им», как, по словам президента, говорят в народе. Путин отметил, что использование таких «крайних средств» возможно в случае создания угрозы российской государственности.

В июне Путин рассказал, что российское ядерное оружие начнут размещать в Белоруссии после 8 июля. Глава государства отметил, что к этому сроку в республике закончат подготовку необходимых сооружений. О планируемом размещении ядерного оружия в Белоруссии Путин объявил в конце марта, что стало ответом на решение Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном.