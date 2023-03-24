В Кремле оценили отношения с Казахстаном на фоне давления Запада Песков: Россия ценит контакты с Казахстаном, складывающиеся на фоне давления Запада

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

России известно о грубом давлении коллективного Запада на страны, которые не присоединились к санкциям, но Москва продолжает контакты со своими партнерами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Казахстан намерен ограничивать параллельный импорт.

Это не новость, что страны коллективного Запада во главе с США оказывают неприкрытое, грубое давление на целый ряд государств, которые не присоединяются к незаконным ограничениям, которые введены в адрес нашей страны. Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться, — заявил Песков.

6 марта Путин с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым провели телефонный разговор, обсудив различные аспекты двусторонних отношений. Президенты обсудили транспортный коридор и торгово-экономическое взаимодействие, уточнил представитель Кремля. Песков также отметил, что главы государств часто общаются друг с другом.

Также два лидера подробно обсудили сотрудничество в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран и договорились продолжать контакты.