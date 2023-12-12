В Кремле рассказали об истинном отношении россиян к Путину Песков заявил, что поддержка россиянами Путина — неопровержимый факт

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Президента РФ Владимира Путина поддерживает большинство россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в мире по-разному относятся к российскому лидеру, главное, но в Кремле дорожат отношением к нему россиян.

[В мире] есть те, кто поддерживает действия Путина и есть те, кто не поддерживает. Это совершенно нормально, но это не главное. Главное — то, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в РФ. Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает свою силу президент, — сказал Песков.

В ноябре уровень доверия жителей России Путину составил 78,8%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более 75% россиян заявили, что одобряют деятельность главы государства.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, опубликованным 7 декабря, о намерениях принять участие в голосовании на предстоящих выборах президента заявили 78% россиян. При этом 61% заявили, что точно будут голосовать на выборах. 13% сказали, что определятся ближе к дате проведения выборов. Верное представление о том, когда состоятся выборы главы государства, есть у 61% россиян.