В Кремле оценили отказ кабмина поддержать выход России из МВФ Песков назвал аргументированным отказ кабмина поддержать идею КПРФ о выходе России из МВФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал аргументированным отказ правительства поддержать законопроект КПРФ о выходе страны из Международного валютного фонда (МВФ), передает ТАСС. В кабмине полагают, что одностороннее решение о выходе несет риски для вложенных активов РФ.

Здесь главное — позиция правительства, весьма аргументированная. И поэтому весьма аргументировано несогласие с таким предложением, — отметил Песков.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о выходе РФ из МВФ. По мнению группы депутатов от КПРФ, России также следует денонсировать протокол о вступлении в Международный банк реконструкции и развития. В правительстве подчеркнули, что выход из состава МВФ может негативно повлиять на участие РФ в других финансовых механизмах, связанных с программами фонда, например в Пуле условных валютных резервов стран БРИКС.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее сообщил, что Россия должна выйти из МВФ, так как данная организация ничем не помогала РФ, а только разрушала экономику страны. По словам парламентария, такие структуры, как МВФ, Всемирный банк и ВТО служат исключительно интересам США и Евросоюза.