Песков назвал абсурдными ордера МУС об аресте Шойгу и Герасимова

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Дмитрий Песков

Россия считает абсурдными ордера Международного уголовного суда об аресте секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, выданных им ордеров, передает ТАСС.

Мы не признаем юрисдикцию этого суда, мы не являемся членами соответствующего статута. Соответственно, мы не признаем этих ордеров. Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля высказался о выдаче ордеров МУС на арест командующих Черноморским флотом Виктора Соколова и дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша, заявив, что РФ не признает их. В суде заявили, что командующие «несут ответственность за ракетные удары», которые были нанесены по украинской инфраструктуре в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023-го.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге обвинил главу государства и омбудсмена в незаконном перемещении детей с Украины в Россию.